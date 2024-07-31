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Спорт

Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки

время публикации: 31 июля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:58
Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки
AP Photo/Jin Lee Man

Чемпионками Парижской олимпиады в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина стали китаянки Чэнь Юйси и Хончень Цюань.

Серебряные медали завоевали спортсменки из КНДР Чо Джин Ми и Ким Ми Рэ.

Бронзовые медали завоевали британки Андреа Спендолини Сирикс и Лоис Тулсон.

Украинки Ксения Байло и София Лыскин заняли седьмое место.

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Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки