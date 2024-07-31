Олимпиада. Прыжки в воду. Чемпионками стали китаянки
время публикации: 31 июля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:58
Чемпионками Парижской олимпиады в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина стали китаянки Чэнь Юйси и Хончень Цюань.
Серебряные медали завоевали спортсменки из КНДР Чо Джин Ми и Ким Ми Рэ.
Бронзовые медали завоевали британки Андреа Спендолини Сирикс и Лоис Тулсон.
Украинки Ксения Байло и София Лыскин заняли седьмое место.
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