Арестован трехкратный участник Матча всех звезд НБА Гилберт Аренас. По этому делу арестован израильтянин
время публикации: 31 июля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 09:36
Знаменитый американский баскетболист Гилберт Аренас арестован, сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство юстиции США.
Его обвиняют в организации незаконного игрального бизнеса.
43-летнему бывшему баскетболисту предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения незаконного игорного бизнеса, управлении незаконным предприятием и предоставлении ложной информации федеральным властям.
По данным следствия, в особняке Аренаса проводились игры в покер с высокими ставками.
По этому делу задержаны еще пять человек, в том числе израильтянин Евгений Гершман, сообщает "Чемпионат".
Гилберт Аренас выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", "Вашингтон Уизардс", "Орландо Мэджик", "Мемфис Гризлиз" и "Шанхай Шаркс". Он завершил карьеру в 2013 году.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025