Арестован трехкратный участник Матча всех звезд НБА Гилберт Аренас. По этому делу арестован израильтянин

Знаменитый американский баскетболист Гилберт Аренас арестован, сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство юстиции США.

Его обвиняют в организации незаконного игрального бизнеса.

43-летнему бывшему баскетболисту предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения незаконного игорного бизнеса, управлении незаконным предприятием и предоставлении ложной информации федеральным властям.

По данным следствия, в особняке Аренаса проводились игры в покер с высокими ставками.

По этому делу задержаны еще пять человек, в том числе израильтянин Евгений Гершман, сообщает "Чемпионат".

Гилберт Аренас выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", "Вашингтон Уизардс", "Орландо Мэджик", "Мемфис Гризлиз" и "Шанхай Шаркс". Он завершил карьеру в 2013 году.