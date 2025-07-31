x
31 июля 2025
|
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2025
|
31 июля 2025
|
последняя новость: 09:53
31 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Арестован трехкратный участник Матча всех звезд НБА Гилберт Аренас. По этому делу арестован израильтянин

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 31 июля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 09:36
Арестован трехкратный участник Матча всех звезд НБА Гилберт Аренас. По этому делу арестован израильтянин
AP Photo/Nick Wass, File

Знаменитый американский баскетболист Гилберт Аренас арестован, сообщают американские СМИ со ссылкой на министерство юстиции США.

Его обвиняют в организации незаконного игрального бизнеса.

43-летнему бывшему баскетболисту предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения незаконного игорного бизнеса, управлении незаконным предприятием и предоставлении ложной информации федеральным властям.

По данным следствия, в особняке Аренаса проводились игры в покер с высокими ставками.

По этому делу задержаны еще пять человек, в том числе израильтянин Евгений Гершман, сообщает "Чемпионат".

Гилберт Аренас выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", "Вашингтон Уизардс", "Орландо Мэджик", "Мемфис Гризлиз" и "Шанхай Шаркс". Он завершил карьеру в 2013 году.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

Юниорский Евробаскет. Определились четвертьфиналисты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Скандал в женской НБА. На площадку бросили фаллоимитатор
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Рокас Йокубайтис переходит из "Маккаби" в "Баварию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Бывший игрок НБА арестован за кражу 265 тысяч долларов у казино