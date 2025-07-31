Баскетбол. Энтони Лэмб перешел в столичный "Апоэль"

Американский легкий форвард Энтони Лэмб подписал двухлетний контракт со столичным "Апоэлем", сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне он выступал за "Тренто", с которым стал обладателем Кубка Италии. Энтони Лэмб набирал 15.7 очков за матч чемпионата Италии.

Он имеет опыт выступлений в НБА. Энтони Лэмб не был выбран на драфте 2020 года. Он сыграл 94 игры в НБА (88 в регулярном чемпионате, 6 - в плэй-офф) за "Хьюстон Рокетс", "Сан-Антонио Сперс"и "Голден Стэйт Уорриорз".