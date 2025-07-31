В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами

Тель-авивский "Маккаби" не сумел выйти в третий отборочный этап Лиги чемпионов, уступив "Пафосу".

В третьем отборочном этапе Лиги Европы чемпион Израиля встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс", который дважды был разгромлен киевским "Динамо" 3:0.

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 7 августа.