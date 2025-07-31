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В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами

Футбол
время публикации: 31 июля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 07:17
В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами
AP Photo/Darko Vojinovic

Тель-авивский "Маккаби" не сумел выйти в третий отборочный этап Лиги чемпионов, уступив "Пафосу".

В третьем отборочном этапе Лиги Европы чемпион Израиля встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс", который дважды был разгромлен киевским "Динамо" 3:0.

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 7 августа.

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