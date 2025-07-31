В Лиге Европы "Маккаби" сыграет с мальтийцами
время публикации: 31 июля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 07:17
Тель-авивский "Маккаби" не сумел выйти в третий отборочный этап Лиги чемпионов, уступив "Пафосу".
В третьем отборочном этапе Лиги Европы чемпион Израиля встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс", который дважды был разгромлен киевским "Динамо" 3:0.
Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 7 августа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025