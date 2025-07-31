"Маккаби" вылетел из Лиги чемпионов. Результаты матчей
Завершился второй отборочный этап Лиги чемпионов. Тель-авивский "Маккаби" вылетел в Лигу Европы.
В третий этап вышли "Пафос", "Карабах", "Мальме", "Шкендия", "Лудогорец", "Ференцварош", "Глазго Рейнджерс", "Лех", "Зальцбург", "Пльзень".
Карабах (Азербайджан) - Шелбурн (Ирландия) 1:0 (первый матч 3:0)
Мальме (Швеция) - Рига (Латвия) 1:0 (5:1)
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Шкендия (Северная Македрния) 1:2 (0:1)
Лудогорец (Разград, Болгария) - Риека (Хорватия) 3:1 (дополнительное время) (основное время 1:1) (первый матч 0:0)
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Ноа (Ереван, Армения) 4:3 (2:1)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Пафос (Кипр) 0:1 (1:1)
На 30-й минуте "Маккаби" остался в меньшинстве. Удален Офек Мелика.
Победный гол на 40-й минуте забил бывший форвард московского "Торпедо" Жажа.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 1:1 (0:2)
Брейдаблик (Исландия) - Лех (Познань, Польша) 0:1 (1:7)
Зальцбург (Австрия) - Бранн (Норвегия) 1:1 (4:1)
Мерветт (Швейцария) - Пльзень (Чехия) 1:3 (1:0)