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Жоау Феликс продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Футбол
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:10
Жоау Феликс продолжит карьеру в Саудовской Аравии
AP Photo/Antonio Calanni, file

Нападающий сборной Португалии подписал двухлетний контракт с Саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает официальный сайт клуба.

В этой команде играет легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду.

Жоау Феликс был игроком "Челси", который получит за его трансфер 30 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона португалец на правах аренды играл за "Милан".

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