Жоау Феликс продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии подписал двухлетний контракт с Саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает официальный сайт клуба.

В этой команде играет легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду.

Жоау Феликс был игроком "Челси", который получит за его трансфер 30 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона португалец на правах аренды играл за "Милан".