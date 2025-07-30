Жоау Феликс продолжит карьеру в Саудовской Аравии
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:10
Нападающий сборной Португалии подписал двухлетний контракт с Саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает официальный сайт клуба.
В этой команде играет легенда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду.
Жоау Феликс был игроком "Челси", который получит за его трансфер 30 миллионов евро.
Вторую половину прошлого сезона португалец на правах аренды играл за "Милан".
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