На израильского бойца ММА Хаима Гозали было совершено покушение в Украине

51-летний Хаим Гозали, израильский боец смешанных единоборств, сообщил, что пережил покушение, находясь за границей.

На своей странице в Instagram Гозали 30 мая заявил: "Друзья, сейчас я могу только написать, что вчера нас спасли от покушения на убийство. Не могу добавить детали. Наши телефоны у местной полиции. Важно отметить, что с нами все в порядке, мы не сдаемся. Сегодня мы выйдем на бой, принесем пояс и полетим отсюда в нашу святую землю".

Позже на странице Facebook TheShadow69 была опубликована дополнительная информация, согласно которой Хаим Гозали прилетел в Украину, чтобы бороться за чемпионство в организации RFP. "В ночь перед боем несколько мусульман пришли в отель с ножами... и попытались убить его и его сына. После рукопашной схватки один из террористов вытащил пистолет и выстрелил в них, чудом они не пострадали. Хаим и его сын сбежали на крышу отеля и заперлись на крыше отеля на два часа, пока не прибыли специальные силы, которые их спасли", – говорится в этой публикации. Хаим Гозали опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на это сообщение, тем самым фактически подтвердив эту информацию.

Было принято решение по соображениям безопасности не транслировать бой Хаима Гозали, а показать его в записи, когда он уже вернется в Израиль.