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Чемпионат Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 19 медалей

время публикации: 31 мая 2024 г., 09:05 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 09:05
Чемпионат Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 19 медалей
AP Photo/Achmad Ibrahim

Сборная Израиля стала победителем медального зачета чемпионата Европы по джиу-джитсу, который завершился в Гельзенкирхене, Германия.

Израильтяне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

На втором месте французы (7 + 2 + 15), на третьем - немцы (6 + 5 + 9).

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