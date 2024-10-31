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Умер известный фигурист, четырехкратный чемпион СССР

время публикации: 31 октября 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 09:46
Умер известный фигурист, четырехкратный чемпион СССР
AP Photo/Susan Walsh

28 октября на 80-м году жизни умер выдающийся советский фигурист Валерий Мешков, сообщают российские СМИ.

Он был четырехкратным чемпионом СССР, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов СССР.

Валерий Мешков - первый советский фигурист-одиночник, отправленный на олимпиаду (1964 год). Но он получил травму на тренировке и в олимпийском турнире участия не принимал.

Валерий Мешков - участник пяти чемпионатов Европы, четырех чемпионатов мира.

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