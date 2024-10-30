В бою под Нью-Йорком погиб известный украинский спортсмен

28 октября в бою под Нью-Йорком, Бахмутского района, погиб известный украинский спортсмен Даниил Егоров (академическая гребля), сообщает Sport.ua со ссылкой на Федерацию академической гребли Украины.

Спортсмен служил в полку "Азов".

Даниил Егоров - бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2017 года, серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2019 года.