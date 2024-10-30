x
30 октября 2024
|
последняя новость: 23:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2024
|
30 октября 2024
|
последняя новость: 23:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В бою под Нью-Йорком погиб известный украинский спортсмен

время публикации: 30 октября 2024 г., 11:19 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 11:19
В бою под Нью-Йорком погиб известный украинский спортсмен
AP Photo/Alfredo Moya

28 октября в бою под Нью-Йорком, Бахмутского района, погиб известный украинский спортсмен Даниил Егоров (академическая гребля), сообщает Sport.ua со ссылкой на Федерацию академической гребли Украины.

Спортсмен служил в полку "Азов".

Даниил Егоров - бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2017 года, серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2019 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 октября 2024

19-летняя итальянская горнолыжница умерла после падения на тренировке
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 сентября 2024

Умер бывший глава НОК Израиля Цви Вершавяк
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2024

Во время гонки чемпионата мира погибла 18-летняя швейцарская велогонщица
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 сентября 2024

Известный футболист застрелен на вечеринке