Чемпионат Италии. "Интер" сократил отставание от лидера. "Ювентус" теряет очки

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Италии. "Интер" отстаает от лидирующего "Наполи" на 4 очка, "Аталанта" - на 6.

Эмполи - Интер (Милан) 0:3

С 31-й минуты хозяева играли в меньшинстве. 20-летний Саба Гогличидзе был удален за грубейший фол против Маркуса Тюрама.

Во втором тайме фаворит дожал соперника. Дважды отличился Давиде Фраттези. Довершил разгром Лаутаро Мартинес.

Венеция - Удинезе 3:2

В случае победы "Удинезе" поднялся бы на третье место. Венецианцы, несмотря на волевую победу, остались в зоне вылета.

С 25-й по 41-ю минуты гости вели в счете 2:0.

Хозяева дважды реализовали пенальти.

На 53-й минуте (при счете 1:2) гости остались в меньшинстве. Был удален арендованный у "Лорьяна" Сулеймане Исаак Туре.

Аталанта (Бергамо) - Монца 2:0

Вместо "Удинезе" на треью строчку поднялась "Аталанта", не позволившая аутсайдеру отыграться.

Ювентус (Турин) - Парма 2:2

Не сумев победить "Парму", "Ювентус" остался на четвертом месте.

Комментатор подытожил ход матча: "Боевая, интересная, насыщенная и справедливая ничья, которая никому не выгодна".

Гости вышли вперед на третьей минуте. Навес на дальнюю штангу. Балог головой сбросил мяч. Бывший защитник "Аталанты" Энрико Дельпрато ударом головой открыл счет 0:1.

На 13-й минуте туринцы могли сравнять счет, но Влахович из пределов вратарской пробил мимо пустых ворот. На 31-й минуте Веа навесил. Уэстон Маккенни ударом головой сравнял счет 1:1.

На 38-й минуте Деннис Ман вышел один на один, но пробить не сумел. Вратарь м защитник оттеснили его к углу штрафной. Однако румынский форвард сумел сделать передачу. А Симон Зом отправил мяч в нижний укгол ворот "Ювентуса" 1:2.

На 50-й минуте Консейсау прострелил. Веа красивым ударом слету сравнял счет 2:2.

На 83-й минуте гости могли вырвать победу. Шарпантье вышел один на один. Но не сумел переиграть вратаря.