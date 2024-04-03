Умер известный израильский теннисист
время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:12
1 апреля на 65-м году жизни от сердечного приступа умер известный израильский теннисист (настольный теннис) Дрор Полак, сообщают израильские СМИ.
Он - семикратный чемпион Израиля, четырехкратный чемпион Маккабиад.
Дрор Полак участвовал в пяти чемпионатах мира.
В 15 лет Дрор Полак стал победителем молодежного чемпионата США.
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