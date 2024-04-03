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Умер известный израильский теннисист

время публикации: 03 апреля 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 10:12
Умер известный израильский теннисист
AP Photo/Fernando Vergara

1 апреля на 65-м году жизни от сердечного приступа умер известный израильский теннисист (настольный теннис) Дрор Полак, сообщают израильские СМИ.

Он - семикратный чемпион Израиля, четырехкратный чемпион Маккабиад.

Дрор Полак участвовал в пяти чемпионатах мира.

В 15 лет Дрор Полак стал победителем молодежного чемпионата США.

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