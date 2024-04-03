1 апреля на 65-м году жизни от сердечного приступа умер известный израильский теннисист (настольный теннис) Дрор Полак, сообщают израильские СМИ.

Он - семикратный чемпион Израиля, четырехкратный чемпион Маккабиад.

Дрор Полак участвовал в пяти чемпионатах мира.

В 15 лет Дрор Полак стал победителем молодежного чемпионата США.