Олимпиада Дзюдо. Израильтяне победили сборную Монголии
время публикации: 03 августа 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 10:01
В первом раунде командного турнира по дзюдо Парижской олимпиады израильтяне победили сборную Монголии 4:3.
Израильские дзюдоисты (Петр Пальчик, Тимна Нельсон Леви и Тоар Бутбуль) выиграли первые три схватки.
Монголы сумели сравнять счет. Схватки проиграли Гили Шарир,Муки Саги и Раз Гершко.
В решающей схватке Муки Саги победил Эрденебаяра Батцая.
Во втором раунде израильтяне встретятся с французскими дзюдоистами.
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