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Олимпиада Дзюдо. Израильтяне победили сборную Монголии

время публикации: 03 августа 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 10:01
Олимпиада Дзюдо. Израильтяне победили сборную Монголии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В первом раунде командного турнира по дзюдо Парижской олимпиады израильтяне победили сборную Монголии 4:3.

Израильские дзюдоисты (Петр Пальчик, Тимна Нельсон Леви и Тоар Бутбуль) выиграли первые три схватки.

Монголы сумели сравнять счет. Схватки проиграли Гили Шарир,Муки Саги и Раз Гершко.

В решающей схватке Муки Саги победил Эрденебаяра Батцая.

Во втором раунде израильтяне встретятся с французскими дзюдоистами.

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