Олимпиада. Плавание. Американцы установили мировой рекорд в эстафете

В финальном заплыве смешанной эстафеты 4 по 100 метров комплексным стилем американцы установили мировой рекорд - 3 минуты 37.43 секунды.

Они на 15 сотых секунды улучшили мировой и олимпийский рекорды, установленные британцами в Токио.

Олимпийским чемпионами и мировыми рекордсменами стали Райан Мерфи, Ник Финк, Гретхен Уолш, Торри Хаске.

Второе место заняла сборная Китая, установившая рекорд Азии - 3 минуты 37.55 секунды.

Третье место заняли австралийцы, установившие рекорд Океании - 3 минуты 38.76 секунды.