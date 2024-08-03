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Олимпиада. Плавание. Американцы установили мировой рекорд в эстафете

время публикации: 03 августа 2024 г., 23:19 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 23:19
Олимпиада. Плавание. Американцы установили мировой рекорд в эстафете
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

В финальном заплыве смешанной эстафеты 4 по 100 метров комплексным стилем американцы установили мировой рекорд - 3 минуты 37.43 секунды.

Они на 15 сотых секунды улучшили мировой и олимпийский рекорды, установленные британцами в Токио.

Олимпийским чемпионами и мировыми рекордсменами стали Райан Мерфи, Ник Финк, Гретхен Уолш, Торри Хаске.

Второе место заняла сборная Китая, установившая рекорд Азии - 3 минуты 37.55 секунды.

Третье место заняли австралийцы, установившие рекорд Океании - 3 минуты 38.76 секунды.

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