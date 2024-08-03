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Олимпиада. Велоспорт. Бельгиец победил в групповой гонке. Израильтянин на 62-м месте

время публикации: 03 августа 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 19:01
Олимпиада. Велоспорт. Бельгиец победил в групповой гонке
AP Photo/Dar Yasin

Победителем в групповой шоссейной гонке и двукратным чемпионом Парижской олимпиады стал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул.

Он опередил второго гонщика на 1 минуту 11 секунд.

Серебряную и бронзовую медали завоевали французы Валентен Мадуа и Кристоф Лапорт.

Израильтянин Итамар Эйнхорн финишировал 62-м, отстав от победителя на 19 минут 53 секунды.

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