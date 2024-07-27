x
27 июля 2024
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июля 2024
|
27 июля 2024
|
последняя новость: 17:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Велоспорт. В гонке с раздельным стартом победила австралийка

время публикации: 27 июля 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 17:15
Олимпиада. Велоспорт. В гонке с раздельным стартом победила австралийка
AP Photo/Dar Yasin

Чемпионкой Парижской олимпиады в гонке с раздельным стартом стала австралийская велогонщица Грэйс Браун.

Ее результат 39 минут 38.24 секунды.

32-летняя спортсменка сообщила, что завершит карьеру в этом году.

На втором месте британка Энн Хендерсон.

Фаворит и чемпионка мира американка Хлоя Дигерт упала во время гонки и заняла третье место.

Украинка Юлия Бирюкова заняла 27-е место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024

Многообещающий спортсмен-велосипедист Гай Тимор был сбит пьяным водителем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 мая 2024

Велоспорт. Израильтянка выиграла гонку по очкам в Брно
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2024

Велоспорт. Турнир в Брно. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 января 2024

Чемпионат Европы по велоспорту. Израильтянин Михаил Яковлев завоевал бронзовую медаль в спринте