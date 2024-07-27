Олимпиада. Велоспорт. В гонке с раздельным стартом победила австралийка
время публикации: 27 июля 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 17:15
Чемпионкой Парижской олимпиады в гонке с раздельным стартом стала австралийская велогонщица Грэйс Браун.
Ее результат 39 минут 38.24 секунды.
32-летняя спортсменка сообщила, что завершит карьеру в этом году.
На втором месте британка Энн Хендерсон.
Фаворит и чемпионка мира американка Хлоя Дигерт упала во время гонки и заняла третье место.
Украинка Юлия Бирюкова заняла 27-е место.
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