Олимпиада. Велоспорт. В гонке с раздельным стартом победила австралийка

Чемпионкой Парижской олимпиады в гонке с раздельным стартом стала австралийская велогонщица Грэйс Браун.

Ее результат 39 минут 38.24 секунды.

32-летняя спортсменка сообщила, что завершит карьеру в этом году.

На втором месте британка Энн Хендерсон.

Фаворит и чемпионка мира американка Хлоя Дигерт упала во время гонки и заняла третье место.

Украинка Юлия Бирюкова заняла 27-е место.