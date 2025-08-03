НБА. Лука Дончич подписал с "Лейкерс" контракт на 3 года и 165 миллионов долларов
время публикации: 03 августа 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 07:24
Лука Дончич подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает официальный сайт НБА.
Контракт назван "максимальным" - 165 миллионов долларов за три сезона.
Новый контракт вступит в силу после сезона 2025-26 годов.
В 2028 году разыгрывающий получит право подписать пятилетний контракт на 417 миллионов долларов.
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