Евро 2024. Искусство подавать угловые. Турки победили сборную Австрии

В Лейпциге состоялся последний матч 1/8 финала чемпионата Европы по футбол. Турки победили 2:1 австрийцев, считавшихся фаворитами матча.

Все голы были забиты после подачи угловых.

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Линхарт (64, Вебер), Мвене (46, Прасс), Зайвальд, Забитцер, Лаймер (64, Гриллич), Баумгартнер, Шмид (46, Грегорич), Арнаутович

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демираль, Кадыоглу, Юксек (58, Озджан), Айхан, Йылмаз, Кекчю (83, Кекчю), Йылдыз (78, Йокушлу), Гюлер (78, Актюркоглу).

Турки открыли счет на первой минуте после подачи углового. Отличился Демираль, вколотивший мяч под перекладину.

На 3-й минуте опасно пробил Баумгартнер. Мяч пролетел рядом со штангой. На пятой минуте австрийцы опасно исполнили угловой. Мяч пролетел вдоль линии ворот. Баумгартнер в сетку влетел. Мяч - нет.

На 45-й минуте Баумгартнер мог забить, но метров с 7 пробил мимо.

После бурного начала пошла привычная для этого Евро вязкая борьба с малочисленными опасными моментами. Хотя австрийцы атаковали больше, владение мячом до перерыва было примерно равным.

Второй тайм начался атаками австрийцев.

На 51-й минуте Арнаутович вышел один на один. Гюнок парировал мяч. На 53-й минуте Лаймер метров с 15 пробил - рядом со штангой.

На 55-й минуте Арнаутович вышел один на один и перебросил мяч через вратаря. В ворота не попал. Затем судья показал, что был офсайд.

Атаковали австрийцы, а забили турки. На 59-й минуте после подачи углового Демираль головой отправил мяч в сетку 0:2.

На 66-й минуте после подачи углового Михаэль Грегорич (Фрайбург) вколотил мяч под перекладину 1:2.

На 84-й минуте Баумгартнер пробил головой и не попал в пустые ворота.

На четвертой минуте компенсированного времени Баумгартнер нанес удар головой из пределов вратарской. Голкипер перевел мяч на угловой.