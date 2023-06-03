Сенсация юношеского чемпионата мира. Израильтяне вышли в полуфинал, победив сборную Бразилии

Сборная Израиля вышла в полуфинал юношеского чемпионата по футболу (игроки до 20 лет), который проходит в Аргентине, сенсационно победив сборную Бразилии 3:2 (в дополнительное время).

Во втором тайме дополнительного времени израильтяне дважды не реализовали пенальти.

Соперник израильтян определится в матче США - Уругвай.

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Израиль: Царфати, Фейнгольд, Исраэлов, Ламкин, Ревиво, Мадмон, Канцепольски (Нави, 86), Абед (Ахмад Ибрагим Салман, 85), Турджеман (Биньямин, 105), Халайли (Сеньор, 77), Лугаси (Шибли, 46; Эдри, 120).

Бразилия: Кайке Перейра Азариас, Биро (Кевин, 96), Дуглас Мендеш, Жан Педрозо, Андре (Рональд, 46), Мартинс (Джовани, 73), Насименто дос Сантос, Марлон Гомес, Савио (Джоване, 73), Маркос Леонардо (Матеус Насименто, 77), Маркиньос.

Самая громкая сенсация чемпионата. Израильтяне выбили фаворита, дважды уступая в счете и не забив два пенальти.

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Израильтяне больше владели мячом (55% матча), не жались к своим воротам, уверенно прессинговали.

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Бразильцы чаще и точнее били по воротам 18:13, 9:7. Они же чаще подавали угловые 11:10.

На 56-й минуте Маркос Леонардо (Сантос) слету пробил метров с 10 в "девятку" 0:1.

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Через 4 минуты Канцепольский навесил. Анан Халайли (Маккаби, Хайфа) головой отправил мяч в сетку 1:1.

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На 91-й минуте Матеус Насименту (Ботафого) принял мяч в цент ре штрафной и пробил в угол 1:2.

Через 2 минуты голкипер бразильцев грубо ошибся, прерывая прострел. Хамза Шибли (Маккаби, Хайфа) сравнял счет 2:2.

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На последних секундах первого дополнительного тайма Дор Туджеман (Маккаби, Тель-Авив) обыграл в штрафной двух защитников и пробил под перекладину 3:2.

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До конца тайма на поле произошли две потасовки.

Во втором дополнительном тайме израильтяне дважды не реализовали пенальти. На 114-й минуте Кайке Перейра Азариас (Пальмейрас) парировал мяч после удара Итая Мадмона (в этом сезоне был арендован "Бейтаром" у беэр-шевского "Апоэля"). Через 2 минуты Ахмад Ибрагим Салман пробил мимо цели.