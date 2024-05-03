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Лучшие бомбардиры 2024 года. Лидирует катарец. Эран Заави на 24-м месте

время публикации: 03 мая 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 13:05
Акрам Афиф
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров 2024 года (по состоянию на 30 апреля).

Лидирует нападающий сборной Катара и клуба "Аль Садд" Акрам Афиф, забивший 24 гола (13 - за клуб, 11 - за сборную). Он был признан лучшим игроком Кубка Азии.

На втором месте Виктор Дьекереш (Спортинг, Лиссабон, сборная Швеции). Он забил 23 гола

На третьем месте звезда сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший 22 гола.

Нападающий сборной Израиля и тель-авивского "Маккаби" Эран Заави на 24-м месте (14 голов).

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