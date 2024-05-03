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Омри Глазер стал чемпионом Сербии. Бибраса Натхо оскорбили

время публикации: 03 мая 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:52
Омри Глазер стал чемпионом Сербии. Бибраса Натхо оскорбили
AP Photo/Darko Vojinovic

За 4 тура до окончания чемпионата "Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии. Столичная команда победила ТСЦ (Бачка Тополя) 2:1 и стала недосягаемой для "Партизана". Отрыв 14 очков.

Ворота "Црвены звезды" защищает израильский голкипер Омри Глазер.

"Партизан" проиграл "Войводине" (Нови Сад) 2:3.

Защитник "Войводины" и сборной Люксембурга Саид Корач несколько раз назвал полузащитника "Партизана" и бывшего капитана сборной Израиля Бибраса Навтха "сторонником страны-убийцы", сообщает Ynet.

Израильтянин, капитан "Партизана", разозлился и был готов покинуть поле.

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