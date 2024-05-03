Омри Глазер стал чемпионом Сербии. Бибраса Натхо оскорбили
время публикации: 03 мая 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:52
За 4 тура до окончания чемпионата "Црвена Звезда" стала чемпионом Сербии. Столичная команда победила ТСЦ (Бачка Тополя) 2:1 и стала недосягаемой для "Партизана". Отрыв 14 очков.
Ворота "Црвены звезды" защищает израильский голкипер Омри Глазер.
"Партизан" проиграл "Войводине" (Нови Сад) 2:3.
Защитник "Войводины" и сборной Люксембурга Саид Корач несколько раз назвал полузащитника "Партизана" и бывшего капитана сборной Израиля Бибраса Навтха "сторонником страны-убийцы", сообщает Ynet.
Израильтянин, капитан "Партизана", разозлился и был готов покинуть поле.
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