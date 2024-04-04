Сенсация. Хайфский "Маккаби" вылетел из Кубка Израиля

Оба лидера чемпионата Израиля по футболу - хайфский и тель-авивский "Маккаби" - не сумели выйти в полуфинал Кубка Израиля.

В полуфинал вышли "Апоэль" (Ноф а-Галиль), "Маккаби" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Маккаби" (Нетания).

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Беэр-Шева) 0:1

М аккаби (Хайфа) - Маккаби (Нетания) 1:3

"Зеленые" открыли счет в первом тайме (Лиор Рефаэлов) и вели в счете до 70-й минуты.

Максим Плакущенко сравнял счет.

На 83-й минуте Итай Бен Шабат забил победный гол. На девятой минуте компенсированного времени отличился Итамар Швиро.