Баскетбол. Полуфинал юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли в овертайме
В Тампере, Финляндия, продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет). В финале, который состоится сегодня, встретятся сборные Сербии и Германии.
Сборная Израиля в матче за бронзовые медали встретится со словенцами.
В полуфинале израильтяне во втором овертайме уступили сербам 114:115.
После 10 минут 23:18 в пользу сербов.
Израильтяне выиграли первую половину матча 44:40.
После трех четвертей впереди сборная Сербии 66:63.
Основное время матча завершилось вничью 89:89. После первого овертайма 100:100.
Выдающийся матч провел лидер сербов Саво Дрезгич (35 + 8 подборов + 12 передач).
Самым результативным игроком матча стал Бен Сараф (40 + 6 подборов + 5 передач).
Израильтяне завоевали право выступить на юниорском чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Швейцарии.