Баскетбол. Полуфинал юниорского чемпионата Европы. Израильтяне проиграли в овертайме

В Тампере, Финляндия, продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 18 лет). В финале, который состоится сегодня, встретятся сборные Сербии и Германии.

Сборная Израиля в матче за бронзовые медали встретится со словенцами.

В полуфинале израильтяне во втором овертайме уступили сербам 114:115.

После 10 минут 23:18 в пользу сербов.

Израильтяне выиграли первую половину матча 44:40.

После трех четвертей впереди сборная Сербии 66:63.

Основное время матча завершилось вничью 89:89. После первого овертайма 100:100.

Выдающийся матч провел лидер сербов Саво Дрезгич (35 + 8 подборов + 12 передач).

Самым результативным игроком матча стал Бен Сараф (40 + 6 подборов + 5 передач).

Израильтяне завоевали право выступить на юниорском чемпионате мира 2025 года, который пройдет в Швейцарии.