Сборную России не допустили до участия в ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России, заявила Федерация хоккея России.

"4 февраля состоялось заседание исполкома Международной федерации хоккея. На нем было принято решение о недопуске национальной сборной России на чемпионат мира 2026 года, – говорится в официальном сообщении. – У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине".

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре заявил, что одним из аргументов ИИХФ не допускать сборную России была безопасность участников. По его словам, этот аргумент "недостаточно сильный".

Что касается участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2026, это решение будет принимать МОК.

Сборная России находится под санкциями с 2022 года – после того, как 24 февраля 2022 года власти РФ развязали полномасштабную войну против Украины.