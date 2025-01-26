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Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля заняла второе место

Хоккей
время публикации: 26 января 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 07:42
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля заняла второе место
AP Photo/Alex Gallardo

В Сербии завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В (спортсмены до 20 лет).

В последнем матче израильтяне победили сборную Исландии 3:2 и заняли второе место.

Первое место заняли испанцы, вышедшие в дивизион 2А, из которого вылетели год назад.

В дивизион 3А вылетела сборная Бельгии.

Лучшими бомбардирами турнира стали израильтяне Майк Левин (7 + 4) и Самсон Гольдштейн (3 + 6).

Лучшим вратарем признан испанец Пабло Сальвадор. Лучшим защитником - испанец Боско Колядо. Лучшим нападающим - Самсон Гольдштейн.

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