Хет-трик Гая Меламеда. "Акулы" разгромили "Маккаби" (Петах-Тиква)

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Апоэль" разгромил 5:1 "Маккаби" (Петах-Тиква).

"Апоэль": Жерафи, Майембо, Диба, Арбель, Ноам Бен Аруш (76, Орен Битон), Сабаг (68, Лин), Салу, Фербер (68, Хуги), Меламед (84, Малюль), Боганим (68, Ной), Тиемоко Диарра.

"Маккаби": Вольфф, Каро (80, Галабов), Ханди, Салем, Дезнет (72, Ярден Коэн), Шамир, Глазер, Йегошуа (58, Веред), Идо Коэн, Махамид (80, Крацо), Дамашкан (72, Альтури).

"Акулы" поднялись на пятое место.

Гай Меламед впервые с мая 2018 года (тогда он выступал за беэр-шевский "Апоэль") оформил хет-трик в матче чемпионата Израиля. В этом сезоне 32-летний нападающий забил 17 голов (столько же. сколько в прошлом сезоне).

В этом матче он забил первый, второй и пятый голы.

По разу отличились Тиемоко Диарра (5 сентября перешел из французского клуба "Шатору") и бывший полузащитник донецкого "Олимпика" Драмане Салу (в июле перешел из армянского "Урарту").

Гол престижа на счету Виталия Дамашкана.