Чемпионат Англии. Победный гол Исака. "Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм"

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Англии "Ньюкасл" в гостях обыграл "Тоттенхэм" 2:1.

По данным статистического сервиса Squawka, "Ньюкасл" впервые с 2013 года выиграл первый тайм матча Премьер-лиги, пропустив первым.

"Тоттенхэм": Остин, Порро, Дрегушин (Регилон, 46), Грей, Спенс, Сарр (Биссума, 62), Бергвалл (Маддисон, 62), Джонсон, Кулусевски, Вернер (Сон, 62), Соланке.

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Ботман (Келли, 90+2), Берн, Холл, Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон, Мерфи (Лонгстафф, 87), Исак (Уиллок, 87), Гордон (Барнс, 78).

"Ньюкасл" выиграл пятую игру чемпионата подряд и догнал "Челси", занимающий четвертое место.

"Тоттенхэм", занимающий 11-е место, не выигрывает в четырех матчах и по итогам тура может опуститься еще ниже.

"Тоттенхэм" подписал молодого вратаря "Славии" Антонина Кински (сына бывшего вратаря сборной Чехии Антонина Кински), но в этом матче ворота "шпор" защищал Брендан Остин, не игравший в официальных матчах за основную команду с 2021 года.

В состав "Ньюкасла" вернулся голландский защитник Свен Ботман, долго восстанавливавшийся после тяжелой травмы.

Матч начался стремительно. На 6-й минуте ничья 1:1.

На 4-й минуте Педро Поро навесил. Доминик Соланке (10 августа перешел из "Борнмута") в падении головой отправил мяч в ближний нижний угол 1:0.

Через 2 минуты Энтони Гордон нанес отличный удар в дальний угол. Без шансов для вратаря 1:1.

На 38-й минуте Мерфи прострелил. Исак забил победный гол 1:2. Это 13-й гол шведского нападающего в 18 матчах чемпионата в этом сезоне.

После перерыва "Ньюкасл" играл на удержание счета. "Шпоры" пытались атаковать, но не слишком преуспели.