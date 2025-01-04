Омер Ацили стал игроком "Бейтара"

Через сутки после возвращения в Израиль полузащитник Омер Ацили подписал контракт со столичным "Бейтаром".

Срок действия контракта два с половиной года, сообщаетYnet.

Ожидалось, что Омер Ацили вернется в хайфский "Маккаби".

Ранее Омер Ацили выступал за клубы "Апоэль" (Ришон ле-Цион", "Бейтар" (Иерусалим), "Гранада", "Маккаби" (Тель-Авив), АПОЭЛ (Никосия), "Маккаби" (Хайфа), "Аль-Айн" (Абу-Даби) и "Омония" (Никосия).