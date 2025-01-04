Сержиу Консейсау удачно дебютировал в Саудовской Аравии. "Милан" победил "Ювентус"

В финале Суперкубка Италии, который проходит в Саудовской Аравии, встретятся миланские клубы "Милан" и "Интер".

"Милан" в первом матче под руководством Сержиу Консейсау победил "Ювентус" 2:1.

Первая опасная атака стала голевой. "Ювентус" открыл счет на 21-й минуте. Мбангула пасом разрезал оборону. Кенан Йылдыз ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний угол 1:0. На последних секундах первого тайма туринцы могли удвоить преимущество. Йылдыз из полукруга перед штрафной пробил в ближний угол. Меньян парировал мяч.

В первые две минуты второго тайма "Ювентус" создал два голевых момента. Мяч после удара Йылдыза пролетел рядом со штангой. Влахович не сумел толком пробить.

Первый опасный момент "Милан" создал на 55-й минуте. после подачи углового Тео Эрнандес метров с 8 пробил выше ворот. На 71-й минуте Пулишич реализовал пенальти 1:1.

На 75-й минуте Муса прострелил. Мяч попал в ногу защитника "Ювентуса" Федерико Гатти и влетел в ближний угол 1:2.

На 81-й минуте миланцы могли увеличить преимущество. Но ди Грегорио ногой отразил мяч после удара Пулишича.

"Интер" победил "Аталанту" 2:0.