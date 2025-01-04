Сенсация Кубка Испании. Клуб четвертого дивизиона разгромил "Мальорку"
время публикации: 04 января 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 10:25
В матче 1/16 финала Кубка Испании (Кубка Короля) "Понтеведра" разгромила "Мальорку" 3:0.
"Понтеведра" - лидер четвертого дивизиона. Островитяне занимают шестое место в Ла Лиге.
Голы в ворота Лео Романа забили бывший полузащитник "Вальядолида" Дали, бывший полузащитник "Сельты" Йелко Пино и Руфо.
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