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Сенсация Кубка Испании. Клуб четвертого дивизиона разгромил "Мальорку"

Футбол
Сенсации
время публикации: 04 января 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 10:25
Сенсация Кубка Испании. Клуб четвертого дивизиона разгромил "Мальорку"
AP Photo/Altaf Qadri

В матче 1/16 финала Кубка Испании (Кубка Короля) "Понтеведра" разгромила "Мальорку" 3:0.

"Понтеведра" - лидер четвертого дивизиона. Островитяне занимают шестое место в Ла Лиге.

Голы в ворота Лео Романа забили бывший полузащитник "Вальядолида" Дали, бывший полузащитник "Сельты" Йелко Пино и Руфо.

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