Умер легендарный защитник "Андерлехта", призер чемпионата Европы
время публикации: 04 января 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 12:23
3 января после продолжительной болезни на 74-м году жизни умер известный бельгийский футболист Жильбер ван Бинст, сообщают СМИ Бельгии и Нидерландов.
Защитник был легендой "Андерлехта", с которым дважды становился чемпионом Бельгии, четыре раза обладателем Кубка Бельгии, дважды обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (по два раза).
Жильбер ван Бинст выступал также за "Тулузу" и "Брюгге".
В составе сборной Бельгии он бронзовый призер чемпионата Европы 1972 года.
Жильбер ван Бинст входил в тренерский штаб "Брюгге". Он был главным тренером нескольких команд из низших бельгийских дивизионов.
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