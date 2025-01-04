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Спорт

Умер легендарный защитник "Андерлехта", призер чемпионата Европы

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 января 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 12:23
Умер легендарный защитник "Андерлехта", призер чемпионата Европы
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

3 января после продолжительной болезни на 74-м году жизни умер известный бельгийский футболист Жильбер ван Бинст, сообщают СМИ Бельгии и Нидерландов.

Защитник был легендой "Андерлехта", с которым дважды становился чемпионом Бельгии, четыре раза обладателем Кубка Бельгии, дважды обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (по два раза).

Жильбер ван Бинст выступал также за "Тулузу" и "Брюгге".

В составе сборной Бельгии он бронзовый призер чемпионата Европы 1972 года.

Жильбер ван Бинст входил в тренерский штаб "Брюгге". Он был главным тренером нескольких команд из низших бельгийских дивизионов.

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