Умер легендарный защитник "Андерлехта", призер чемпионата Европы

3 января после продолжительной болезни на 74-м году жизни умер известный бельгийский футболист Жильбер ван Бинст, сообщают СМИ Бельгии и Нидерландов.

Защитник был легендой "Андерлехта", с которым дважды становился чемпионом Бельгии, четыре раза обладателем Кубка Бельгии, дважды обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (по два раза).

Жильбер ван Бинст выступал также за "Тулузу" и "Брюгге".

В составе сборной Бельгии он бронзовый призер чемпионата Европы 1972 года.

Жильбер ван Бинст входил в тренерский штаб "Брюгге". Он был главным тренером нескольких команд из низших бельгийских дивизионов.