Баскетбол. Бонзи Коулсон и Уэйд Болдуин покидают "Маккаби" и перебираются в Турцию

Лидеры тель-авивского "Маккаби" продолжают покидать израильский баскетбольный клуб.

Официальный сайт "Фенербахче" сообщила о подписании контракта по формуле "2 + 1" с Бонзи Коулсоном.

По данным турецких СМИ, Уэйд Болдуин согласовал условия двухлетнего контракта с "Фенербахче".

Он набирал в матчах Евролиги в прошлом сезоне 17.4 очка за игру.