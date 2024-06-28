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Баскетбол. Бонзи Коулсон и Уэйд Болдуин покидают "Маккаби" и перебираются в Турцию

время публикации: 28 июня 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 15:49
Баскетбол. Бонзи Коулсон и Уэйд Болдуин покидают "Маккаби" и перебираются в Турцию
AP Photo/Darko Vojinovic

Лидеры тель-авивского "Маккаби" продолжают покидать израильский баскетбольный клуб.

Официальный сайт "Фенербахче" сообщила о подписании контракта по формуле "2 + 1" с Бонзи Коулсоном.

По данным турецких СМИ, Уэйд Болдуин согласовал условия двухлетнего контракта с "Фенербахче".

Он набирал в матчах Евролиги в прошлом сезоне 17.4 очка за игру.

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