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Еврокубок. Соперники столичного "Апоэля"

Баскетбол
время публикации: 04 июля 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 20:07
Еврокубок. Соперники столичного "Апоэля"
AP Photo/Petros Giannakouris

Состоялась жеребьевка группового этапа Еврокубка сезона 2025-26 годов.

Столичный "Апоэль" будет играть в группе А.

Его соперники: "Манреса" (Испания), "Клуж-Напока" (Румыния), "Бахчешехир" (Турция), "Рейер" (Венеция, Италия), "Арис" (Греция), "Нептунас" (Клайпеда, Литва), "Цедевита Олимпия" (Любляна, Словения), "Тауэрс Гамбург" (Германия), "Шленск" (Вроцлав, Польша).

Группа В: "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция), "Бурж" (Франция), "Ратиофарм" (Ульм, Германия), "Бешикташ" (Стамбул, Турция), "Будучность" (Подгорица, Черногория), "Паниониос" (Греция), "Литкабелис" (Литва), "Аквилла" (Тренто, Италия), "Лндон Лайонс" (Великобритания).

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