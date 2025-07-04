Четвертьфинал юниорского чемпионата мира по баскетболу. Словенцы разгромили сборную Израиля
время публикации: 04 июля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 15:00
Первым полуфиналистом юниорского чемпионата мира по баскетболу (игроки до 19 лет), который проходит в Швейцарии, стала сборная Словении.
Словенцы разгромили израильтян 79:55.
После 10 минут 15:14, 20 - 38:28, 30 - 60:42.
Лучший игрок матча защитник словенцев Зак Смркар (Крка, Нове Място) (22 + 8 подборов + 4 передачи + 1 перехват).
Ссылки по теме