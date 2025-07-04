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Четвертьфинал юниорского чемпионата мира по баскетболу. Словенцы разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 04 июля 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 15:00
Четвертьфинал юниорского чемпионата мира по баскетболу. Словенцы разгромили сборную Израиля
AP Photo/Petros Giannakouris

Первым полуфиналистом юниорского чемпионата мира по баскетболу (игроки до 19 лет), который проходит в Швейцарии, стала сборная Словении.

Словенцы разгромили израильтян 79:55.

После 10 минут 15:14, 20 - 38:28, 30 - 60:42.

Лучший игрок матча защитник словенцев Зак Смркар (Крка, Нове Място) (22 + 8 подборов + 4 передачи + 1 перехват).

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