Баскетбол. Элайджа Брайант и Коллин Малькольм переходят в тель-авивский "Апоэль"
время публикации: 03 июля 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 11:49
Бывший игрок тель-авивского "Маккаби" Элайджа Брайант покидает "Анадолу Эфес", сообщает сайт турецкого клуба.
Он выступал за эту команду с 2021 года.
Турецкие СМИ утверждают, что он продолжит карьеру в тель-авивском "Апоэле".
Ранее Элайджа Брайант выступал в Израиле за тель-авивский "Маккаби" и эйлатский "Апоэль".
Американский защитник Коллин Малькольм покинул "Париж" и подпишет с тель-авивским "Апоэлем" двухлетний контракт.
Центровой Маркус Бингам-младший покидает тель-авивский "Апоэль" после одного сезона.
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