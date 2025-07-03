Баскетбол. Элайджа Брайант и Коллин Малькольм переходят в тель-авивский "Апоэль"

Бывший игрок тель-авивского "Маккаби" Элайджа Брайант покидает "Анадолу Эфес", сообщает сайт турецкого клуба.

Он выступал за эту команду с 2021 года.

Турецкие СМИ утверждают, что он продолжит карьеру в тель-авивском "Апоэле".

Ранее Элайджа Брайант выступал в Израиле за тель-авивский "Маккаби" и эйлатский "Апоэль".

Американский защитник Коллин Малькольм покинул "Париж" и подпишет с тель-авивским "Апоэлем" двухлетний контракт.

Центровой Маркус Бингам-младший покидает тель-авивский "Апоэль" после одного сезона.