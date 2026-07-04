Австралийский футбол. Швейцарцы отказались играть против сборной Израиля
время публикации: 04 июля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 18:02
Сборная Израиля по австралийскому футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы.
Израильтяне победили сборную Шотландии 34:15 и сборную Германии 12:0.
Швейцарцы отказались играть против израильтян, и им было зачтено техническое поражение 0:50, сообщает "Исраэль а-Йом".
О причинах отказа не сообщается.
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