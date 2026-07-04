Австралийский футбол. Швейцарцы отказались играть против сборной Израиля

Сборная Израиля по австралийскому футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Израильтяне победили сборную Шотландии 34:15 и сборную Германии 12:0.

Швейцарцы отказались играть против израильтян, и им было зачтено техническое поражение 0:50, сообщает "Исраэль а-Йом".

О причинах отказа не сообщается.