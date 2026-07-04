Результаты 1/8 финала чемпионата мира. Предсказания Transfermarkt и ИИ

Сегодня начнутся матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Портал Transfermarkt опубликовал предсказания результатов матчей , сделанные с помощью ChatGPT.

В предсказании результатов учитывались суммарные трансферные стоимости сборных.

Однако стоит помнить сколько сенсаций уже было на этом чемпионате. Например, вылет сборных Турции и Германии. И что сегодня ночью сборная Кабо Верде (суммарная стоимость по данным того же портала 55 миллионов евро) едва не остановила действующих чемпионов мира аргентинцев (808). Фаворит победил в дополнительное время 3:2.

Предсказанные результаты:

Канада - Марокко 1:2

Парагвай - Франция 0:2

Бразилия - Норвегия 2:1

Мексика - Англия 1:2 (дополнительное время)

Португалия - Испания 1:2

США - Бельгия 1:2

Аргентина - Египет 2:0

Швейцария - Колумбия 1:2 (дополнительное время).