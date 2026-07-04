x
04 июля 2026
|
последняя новость: 18:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июля 2026
|
04 июля 2026
|
последняя новость: 18:02
04 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты 1/8 финала чемпионата мира. Предсказания Transfermarkt и ИИ

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 04 июля 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 17:12
Результаты 1/8 финала чемпионата мира. Предсказания Transfermarkt и ИИ
AP Photo/Sam Hodde

Сегодня начнутся матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Портал Transfermarkt опубликовал предсказания результатов матчей , сделанные с помощью ChatGPT.

В предсказании результатов учитывались суммарные трансферные стоимости сборных.

Однако стоит помнить сколько сенсаций уже было на этом чемпионате. Например, вылет сборных Турции и Германии. И что сегодня ночью сборная Кабо Верде (суммарная стоимость по данным того же портала 55 миллионов евро) едва не остановила действующих чемпионов мира аргентинцев (808). Фаворит победил в дополнительное время 3:2.

Предсказанные результаты:

Канада - Марокко 1:2

Парагвай - Франция 0:2

Бразилия - Норвегия 2:1

Мексика - Англия 1:2 (дополнительное время)

Португалия - Испания 1:2

США - Бельгия 1:2

Аргентина - Египет 2:0

Швейцария - Колумбия 1:2 (дополнительное время).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Возинья восхитил Месси и стал самым популярным вратарем в мире
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Чемпионат мира по футболу. Возинья присоединился к великим
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Сборная Кабо Верде установила рекорд чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Чемпионат мира по футболу. Колумбийцы победили сборную Ганы