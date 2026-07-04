Результаты 1/8 финала чемпионата мира. Предсказания Transfermarkt и ИИ
Сегодня начнутся матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Портал Transfermarkt опубликовал предсказания результатов матчей , сделанные с помощью ChatGPT.
В предсказании результатов учитывались суммарные трансферные стоимости сборных.
Однако стоит помнить сколько сенсаций уже было на этом чемпионате. Например, вылет сборных Турции и Германии. И что сегодня ночью сборная Кабо Верде (суммарная стоимость по данным того же портала 55 миллионов евро) едва не остановила действующих чемпионов мира аргентинцев (808). Фаворит победил в дополнительное время 3:2.
Предсказанные результаты:
Канада - Марокко 1:2
Парагвай - Франция 0:2
Бразилия - Норвегия 2:1
Мексика - Англия 1:2 (дополнительное время)
Португалия - Испания 1:2
США - Бельгия 1:2
Аргентина - Египет 2:0
Швейцария - Колумбия 1:2 (дополнительное время).