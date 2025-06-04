Главным тренером хайфского "Маккаби" назначен бывший помощник Марселло Бьелсы

Главным тренером хайфского "Маккаби" назначен аргентинец Диего Флорес, сообщает официальный сайт клуба.

С ним подписан однолетний контракт с опцией продления.

Диего Флорес тренировал аргентинские клубы "Годой Крус", "Сан-Мартин де Тукуман", "Гимнасия Ла Плата",

Диего Флорес семь лет был помощником Марселло Бьелсы в клубах "Лацио", "Лилль" и "Лидс".