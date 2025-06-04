Главным тренером хайфского "Маккаби" назначен бывший помощник Марселло Бьелсы
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:27
Главным тренером хайфского "Маккаби" назначен аргентинец Диего Флорес, сообщает официальный сайт клуба.
С ним подписан однолетний контракт с опцией продления.
Диего Флорес тренировал аргентинские клубы "Годой Крус", "Сан-Мартин де Тукуман", "Гимнасия Ла Плата",
Диего Флорес семь лет был помощником Марселло Бьелсы в клубах "Лацио", "Лилль" и "Лидс".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2025