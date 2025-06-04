Столичный "Апоэль" вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:07
В финале чемпионата Израиля по баскетболу встретятся тель-авивский "Маккаби" и столичный "Апоэль".
"Красные" в третьем матче полуфинальной серии победили тель-авивский "Апоэль" 86:83.
Счет в серии 2:1.
Первую четверть выиграла команда из Тель-Авива 20:19.
Первая половина матча завершилась вничью 43:43.
После 30 минут впереди "Апоэль" (Тель-Авив) 68:54.
Столичная команда провела невероятную последнюю четверть 32:15.
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