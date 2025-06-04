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Столичный "Апоэль" вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 04 июня 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 09:07
Столичный "Апоэль" вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу
AP Photo/AJ Mast

В финале чемпионата Израиля по баскетболу встретятся тель-авивский "Маккаби" и столичный "Апоэль".

"Красные" в третьем матче полуфинальной серии победили тель-авивский "Апоэль" 86:83.

Счет в серии 2:1.

Первую четверть выиграла команда из Тель-Авива 20:19.

Первая половина матча завершилась вничью 43:43.

После 30 минут впереди "Апоэль" (Тель-Авив) 68:54.

Столичная команда провела невероятную последнюю четверть 32:15.

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