НОК Израиля попытается помочь борцам выступить на олимпиаде

Из-за ухудшения отношений с Турцией и ситуацией в сфере безопасности израильские борцы не смогут принять участия в предолимпийском турнире, который 9 мая начнется в Турции.

В турнире должны были принять участие пять израильских спортсменов (греко-римская борьба, вольная борьба и женская борьба).

НОК Израиля попытается помочь спортсменам получить возможность выступить на соревнованиях Парижской олимпиады, сообщает "Исраэль а-Йом".

В заявлении НОК говорится: "Мы переживаем нелегкие времена с точки зрения безопасности. Мы совместно со структурами безопасности и Министерством спорта предпринимаем значительные усилия, чтобы минимизировать ущерб для спорта и спортсменов.

Приоритетом является безопасность спортсменов.

Соревнования в Турции - последние, на которых выполнить олимпийский критерий. Вместе с Федерацией борьбы Израиля мы пытаемся найти выход из ситуации. Мы пытаемся договориться с руководством United World Wrestling, чтобы израильские борцы получили возможность выступить на олимпиаде в Париже".