Умер легендарный советский борец Александр Медведь
время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 10:12
2 сентября на 87-м году жизни умер легендарный советский борец (вольная борьба) Александр Медведь, сообщают белорусские СМИ.
Александр Медведь - трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР.
Он был вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.
В 2001 году Александр Медведь был признан лучшим спортсменом Беларуси 20 венка.
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