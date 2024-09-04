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Умер легендарный советский борец Александр Медведь

время публикации: 04 сентября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 10:12
Умер легендарный советский борец Александр Медведь
AP Photo/Ajit Solanki

2 сентября на 87-м году жизни умер легендарный советский борец (вольная борьба) Александр Медведь, сообщают белорусские СМИ.

Александр Медведь - трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР.

Он был вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

В 2001 году Александр Медведь был признан лучшим спортсменом Беларуси 20 венка.

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