Умер известный футболист, участник Пекинской олимпиады и чемпионатов мира 2010 и 2014 годов

31 августа на 40-м году жизни умер известный ивуарийский футболист Сулеймане (Сол) Бамба, сообщает ВВС со ссылкой на заявление турецкого клуба "Аданаспор".

В заявлении клуба говорится, что Сулеймане Бамба, технический директор клуба, перед игрой с "Манисой" попал в больницу и умер.

Сол Бамба играл на позиции центрального защитника. Он был воспитанником ПСЖ. Выступал за клубы ПСЖ, "Данфернмлайн Атлетик" (Шотландия), "Хайберниан" (Эдинбург), "Лестер", "Трабзонспор", "Палермо", "Лидс". "Кардифф Сити", "Мидлсборо".

Сол Бамба - уроженец Франции, но выступал за молодежную и национальную сборные Кот д`Ивуар.

Он - участник Пекинской олимпиады, чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, серебряный призер Кубка африканских наций 2012 года.