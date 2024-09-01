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Умер известный футболист, участник Пекинской олимпиады и чемпионатов мира 2010 и 2014 годов

время публикации: 01 сентября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 14:18
Умер известный футболист, участник Пекинской олимпиады и чемпионатов мира 2010 и 2014 годов
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

31 августа на 40-м году жизни умер известный ивуарийский футболист Сулеймане (Сол) Бамба, сообщает ВВС со ссылкой на заявление турецкого клуба "Аданаспор".

В заявлении клуба говорится, что Сулеймане Бамба, технический директор клуба, перед игрой с "Манисой" попал в больницу и умер.

Сол Бамба играл на позиции центрального защитника. Он был воспитанником ПСЖ. Выступал за клубы ПСЖ, "Данфернмлайн Атлетик" (Шотландия), "Хайберниан" (Эдинбург), "Лестер", "Трабзонспор", "Палермо", "Лидс". "Кардифф Сити", "Мидлсборо".

Сол Бамба - уроженец Франции, но выступал за молодежную и национальную сборные Кот д`Ивуар.

Он - участник Пекинской олимпиады, чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, серебряный призер Кубка африканских наций 2012 года.

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