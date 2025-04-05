Чемпионат Франции. "Ницца" неожиданно проиграла "Нанту"
время публикации: 05 апреля 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 10:16
В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции "Ницца" неожиданно проиграла "Нанту" 1:2.
"Ницца" не побеждает в четырех матчах чемпионата подряд и откатилась на четвертое место.
Хозяева считались фаворитом и владели огромным преимуществом (77% владения мчом, 21:8 по ударам (21 удар в одном матче - рекорд "Ниццы" в этом сезоне), 8:4 по точным ударам), но проиграли.
На 11-й минуте Дуглас Аугусту вывел гостей вперед.
Через 3 минуты Али Абди сравнял счет.
Победный гол на 38-й минуте забил Маттис Аблин.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2025