Чемпионат Франции. "Ницца" неожиданно проиграла "Нанту"

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции "Ницца" неожиданно проиграла "Нанту" 1:2.

"Ницца" не побеждает в четырех матчах чемпионата подряд и откатилась на четвертое место.

Хозяева считались фаворитом и владели огромным преимуществом (77% владения мчом, 21:8 по ударам (21 удар в одном матче - рекорд "Ниццы" в этом сезоне), 8:4 по точным ударам), но проиграли.

На 11-й минуте Дуглас Аугусту вывел гостей вперед.

Через 3 минуты Али Абди сравнял счет.

Победный гол на 38-й минуте забил Маттис Аблин.