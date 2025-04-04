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"Бейтар" разгромил "Бней Сахнин" и вышел в полуфинал Кубка Израиля

Футбол
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 15:32
"Бейтар" разгромил "Бней Сахнин" и вышел в полуфинал Кубка Израиля
AP Photo/Rick Rycroft

Последним полуфиналистом Кубка Израиля по футболу стал столичный "Бейтар".

В многострадальном четвертьфинале (матч переносился, был отменен. "Бней Сахнину" зачли техническое поражение. После апелляции игра все же состоялась), который прошел в Петах-Тикве иерусалимская команда разгромила "Бней Сахнин" 3:0.

Голы во втором тайме забили Омер Ацили, Юваль Шуа и Мэйрон Джордж.

10 апреля в полуфинале "Бейтар" сыграет с "Маккаби Бней Райна".

22 апреля состоится полуфинал "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).

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