"Бейтар" разгромил "Бней Сахнин" и вышел в полуфинал Кубка Израиля

Последним полуфиналистом Кубка Израиля по футболу стал столичный "Бейтар".

В многострадальном четвертьфинале (матч переносился, был отменен. "Бней Сахнину" зачли техническое поражение. После апелляции игра все же состоялась), который прошел в Петах-Тикве иерусалимская команда разгромила "Бней Сахнин" 3:0.

Голы во втором тайме забили Омер Ацили, Юваль Шуа и Мэйрон Джордж.

10 апреля в полуфинале "Бейтар" сыграет с "Маккаби Бней Райна".

22 апреля состоится полуфинал "Апоэль" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Беэр-Шева).