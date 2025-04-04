Скандал в израильском клубе. Две бразильские футболистки задержаны полицией
время публикации: 04 апреля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:49
Полиция задержала двух бразильских футболисток клуба "Рамат а-Шарон". Их подозревают в незаконном трудоустройстве, сообщает ONE.
Одна из футболисток утверждает, что не подписывала контракт.
Представители министерства спорта пообещали провести расследование.
Вратарь Ранта Сента и нападающая София Сена больше суток находятся в следственном изоляторе.
Сена приехала в Израиль по туристической визе.
Сента утверждает, что не подписывала контракт с клубом.
Футболистки зарегистрированы на сайте Израильской футбольной ассоциации как игроки "Рамат а-Шарон". 27 марта они принимали участие в матче чемпионата Израиля.
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