Скандал в израильском клубе. Две бразильские футболистки задержаны полицией

Полиция задержала двух бразильских футболисток клуба "Рамат а-Шарон". Их подозревают в незаконном трудоустройстве, сообщает ONE.

Одна из футболисток утверждает, что не подписывала контракт.

Представители министерства спорта пообещали провести расследование.

Вратарь Ранта Сента и нападающая София Сена больше суток находятся в следственном изоляторе.

Сена приехала в Израиль по туристической визе.

Сента утверждает, что не подписывала контракт с клубом.

Футболистки зарегистрированы на сайте Израильской футбольной ассоциации как игроки "Рамат а-Шарон". 27 марта они принимали участие в матче чемпионата Израиля.