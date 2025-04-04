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Спорт

Скандал в израильском клубе. Две бразильские футболистки задержаны полицией

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 04 апреля 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:49
Скандал в израильском клубе. Две бразильские футболистки задержаны полицией
AP Photo/Dave Thompson

Полиция задержала двух бразильских футболисток клуба "Рамат а-Шарон". Их подозревают в незаконном трудоустройстве, сообщает ONE.

Одна из футболисток утверждает, что не подписывала контракт.

Представители министерства спорта пообещали провести расследование.

Вратарь Ранта Сента и нападающая София Сена больше суток находятся в следственном изоляторе.

Сена приехала в Израиль по туристической визе.

Сента утверждает, что не подписывала контракт с клубом.

Футболистки зарегистрированы на сайте Израильской футбольной ассоциации как игроки "Рамат а-Шарон". 27 марта они принимали участие в матче чемпионата Израиля.

Спорт
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