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Евро 2024. Героя матча Турция - Австрия дисквалифицируют за "волчий салют"

время публикации: 05 июля 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 09:17
Евро 2024. Героя матча Турция - Австрия дисквалифицируют за "волчий салют"
AP Photo/Thanassis Stavrakis

УЕФА дисквалифицирует защитника сборной Турции Мериха Демираля на два матча, сообщают немецкие СМИ.

Демираль забил два гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Австрии (2:1).

Футболист, празднуя второй гол, показал "волчий салют", приветствие ультраправой националистической турецкой группировки "серые волки" (она признана террористической во Франции. "Волчий салют" запрещен в Австрии).

УЕФА начал расследование.

Жест вызвал большой скандал. Несколько немецких политиков выступили с осуждением.

Немецкие СМИ сообщают, что посол Турции в Берлине был вызван в МИД Германии, а посол Германии в Анкаре - в МИД Турции.

МИД Турции выпустил заявление, в котором подчеркнул, что "серые волки" и "волчий салют" не запрещены в Германии.

Если сведения СМИ верны (официального заявления УЕФА пока не было), то Демирель не сыграет в четвертьфинале против сборной Нидерландов.

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