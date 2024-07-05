Евро 2024. Героя матча Турция - Австрия дисквалифицируют за "волчий салют"
УЕФА дисквалифицирует защитника сборной Турции Мериха Демираля на два матча, сообщают немецкие СМИ.
Демираль забил два гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Австрии (2:1).
Футболист, празднуя второй гол, показал "волчий салют", приветствие ультраправой националистической турецкой группировки "серые волки" (она признана террористической во Франции. "Волчий салют" запрещен в Австрии).
УЕФА начал расследование.
Жест вызвал большой скандал. Несколько немецких политиков выступили с осуждением.
Немецкие СМИ сообщают, что посол Турции в Берлине был вызван в МИД Германии, а посол Германии в Анкаре - в МИД Турции.
МИД Турции выпустил заявление, в котором подчеркнул, что "серые волки" и "волчий салют" не запрещены в Германии.
Если сведения СМИ верны (официального заявления УЕФА пока не было), то Демирель не сыграет в четвертьфинале против сборной Нидерландов.