Баскетбол. Легендарный Тони Паркер посетил Израиль. В Тель-Авиве пройдет международный турнир

Легендарный баскетболист Тони Паркер посетил Израиль (речь идет о четырехкратном чемпионе НБА, а не о его тезке, выступавшем за тель-авивский "Маккаби").

Он встретился с руководством тель-авивского "Апоэля". Стороны договорились о проведении в Израиле предсезонного турнира с участием французского клуба АСВЕЛ (Лион-Вилербан), совладельцем которого является Тони Паркер.

В турнире должны принять участие "Апоэли" из Тель-Авива и Иерусалима, "Летувос Ритас" и АСВЕЛ.

Владелец тель-авивского "Апоэля" Офер Яннай сказал "Чтобы построить великий клуб, надо уметь сотрудничать с лучшими. Я счастлив видеть здесь Тони Паркера и объявить о проведении в Тель-Авиве международного турнира", сообщает Sports Rabbi.