x
05 июля 2024
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июля 2024
|
05 июля 2024
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. Легендарный Тони Паркер посетил Израиль. В Тель-Авиве пройдет международный турнир

время публикации: 05 июля 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 19:59
Баскетбол. Легендарный Тони Паркер посетил Израиль. В Тель-Авиве пройдет международный турнир
AP Photo/Eric Gay

Легендарный баскетболист Тони Паркер посетил Израиль (речь идет о четырехкратном чемпионе НБА, а не о его тезке, выступавшем за тель-авивский "Маккаби").

Он встретился с руководством тель-авивского "Апоэля". Стороны договорились о проведении в Израиле предсезонного турнира с участием французского клуба АСВЕЛ (Лион-Вилербан), совладельцем которого является Тони Паркер.

В турнире должны принять участие "Апоэли" из Тель-Авива и Иерусалима, "Летувос Ритас" и АСВЕЛ.

Владелец тель-авивского "Апоэля" Офер Яннай сказал "Чтобы построить великий клуб, надо уметь сотрудничать с лучшими. Я счастлив видеть здесь Тони Паркера и объявить о проведении в Тель-Авиве международного турнира", сообщает Sports Rabbi.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2024

Баскетбол. Джейлен Хоард перешел из тель-авивского "Апоэля" в тель-авивский "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2024

Баскетбол. Усиление столичного "Апоэля"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2024

Баскетбол. После восьми лет в команде Джейк Коэн покидает "Маккаби" (Тель-Авив)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2024

Баскетбол. Летняя лига НБА. Израильтянин войдет в тренерский штаб "Даллас Мэверикс"