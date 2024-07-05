Евро 2024. Официально. Демираль дисквалифицирован на 2 матча, Беллингем - на один матч условно

Официальный сайт УЕФА опубликовал решение по результатам расследования организации.

Защитник сборной Турции Мерих Демираль дисквалифицирован на два матча за демонстрацию "волчьего салюта" (приветствия ультраправой турецкой организации "серые волки".

Федерация футбола Турции обратилась в Спортивны арбитражный суд.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на 30 тысяч евро и дисквалифицирован на один матч условно за непристойный жест, показанный после гола в ворота словаков.