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Спорт

Евро 2024. Официально. Демираль дисквалифицирован на 2 матча, Беллингем - на один матч условно

время публикации: 05 июля 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 15:40
Евро 2024. Официально. Демираль дисквалифицирован на 2 матча, Беллингем - на один матч условно
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Официальный сайт УЕФА опубликовал решение по результатам расследования организации.

Защитник сборной Турции Мерих Демираль дисквалифицирован на два матча за демонстрацию "волчьего салюта" (приветствия ультраправой турецкой организации "серые волки".

Федерация футбола Турции обратилась в Спортивны арбитражный суд.

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на 30 тысяч евро и дисквалифицирован на один матч условно за непристойный жест, показанный после гола в ворота словаков.

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