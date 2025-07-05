Карлос Алькарас вышел в четвертый круг Уимблдона
время публикации: 05 июля 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 09:14
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Уимблдона.
Он победил немца Яна-Леннарда Штруффа (125-й номер рейтинга) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
Россиянин Карен Хачанов одержал волевую победу над португальцем Нуну Боржесом 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6.
Россиянин Андрей Рублев уверенно переиграл француза Адриана Маннарино 7:5, 6:2, 6:3. Пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц победил испанца Алехандро Давидовича Фокину 6:4, 6:3, 6:7, 6:1.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025