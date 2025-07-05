25-летний футболист умер во время тренировки
время публикации: 05 июля 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 08:47
Во время тренировки боливийского клуба "Нуэва" (Санта-Крус) произошла трагедия. От остановки сердца умер 25-летний Эдуардо Даса, сообщают южноамериканские СМИ.
Футболист находился в клубе на просмотре.
Спортсмен потерял сознание во время пробежки.
Его доставили в местную больницу, где Эдуардо Даса умер.
ранее футболист выступал за боливийские команды "Спорт Бойс" и "Нуэво Горизонте".
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