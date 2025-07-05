25-летний футболист умер во время тренировки

Во время тренировки боливийского клуба "Нуэва" (Санта-Крус) произошла трагедия. От остановки сердца умер 25-летний Эдуардо Даса, сообщают южноамериканские СМИ.

Футболист находился в клубе на просмотре.

Спортсмен потерял сознание во время пробежки.

Его доставили в местную больницу, где Эдуардо Даса умер.

ранее футболист выступал за боливийские команды "Спорт Бойс" и "Нуэво Горизонте".