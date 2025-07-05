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Спорт

25-летний футболист умер во время тренировки

Футбол
время публикации: 05 июля 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 08:47
25-летний футболист умер во время тренировки
AP Photo/Juan Karita

Во время тренировки боливийского клуба "Нуэва" (Санта-Крус) произошла трагедия. От остановки сердца умер 25-летний Эдуардо Даса, сообщают южноамериканские СМИ.

Футболист находился в клубе на просмотре.

Спортсмен потерял сознание во время пробежки.

Его доставили в местную больницу, где Эдуардо Даса умер.

ранее футболист выступал за боливийские команды "Спорт Бойс" и "Нуэво Горизонте".

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